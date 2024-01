'Gewoon een Amsterdammer met een grote mond'

Wie Jaap de Groot zegt, zegt Johan Cruijff. De Telesport-chef schreef niet alleen jarenlang diens columns, ook wordt hij gezien als een van Cruijffs trouwste discipelen. Nu is er de autobiografie Mijn verhaal, geschreven door De Groot. ‘Johan wilde dat het een universeel boek zou worden. Een boek dat je weer eens pakte als je dacht: ik ben benieuwd hoe Cruijff naar dingen kijkt.’

Jaap de Groot is 61 jaar en bevriend met Johan Cruijff sinds 1986. Sindsdien heeft hij van dichtbij alles meegemaakt. De talloze conflicten die Cruijff uitvocht bij Ajax, de talloze triomfen van Cruijff bij Barcelona, de talloze herenigingen met Ajax en later ook weer de talloze afwijzingen van de Amsterdamse club. En al die keren dat Cruijff in de clinch lag met overijverige voetbalbobo’s: De Groot was erbij en streed aan zijn zijde.

Van dichtbij zag hij hoe de status van Cruijff in Catalonië uitgroeide tot die van een halfgod. De Groot kon het van dichtbij zien, want hij was een van de weinige journalisten die het tot huisvriend van de familie wist te schoppen en naar de huistelefoon kon bellen zonder een boze Danny aan de lijn te krijgen.

Daar in de chique wijk Bonanova op de heuvels van Barcelona dronk hij jarenlang een wijntje mee als Cruijffi n zijn zo afgeschermde privédomein voetbal doceerde.

Loyaliteit

In gesprek met Nieuwe Revu vertelt De Groot vaak lachend en soms met zichtbare moeite over zijn vriendschap met Cruijff, en verklaart hij zijn loyaliteit aan Neerlands grootste sporticoon.

Een loyaliteit die voor sommigen niet altijd even goed viel te rijmen met zijn werk als journalist, maar die voor De Groot geen condities kende en duurde tot de dood hen scheidde.

Was Cruijff uw jeugdidool?

‘Nee.’

Keek u tegen hem op?

‘Nee, ook niet.’

U had als kind toch wel een poster van hem aan de muur hangen?

‘De enige poster die op mijn jongenskamer hing was van Anderlecht, omdat hun paarse shirts goed bij mijn paars geverfde muren paste. Verder ben ik totaal idool-ongevoelig.’

