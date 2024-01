Bij de koffie: foto Rensenbrink op Cruijff-special en meer voorpagina's

Gisteren het nieuws, vandaag het besef: Johan Cruijff is niet meer.

Hoe groot hij was, bleek gisteren maar weer eens op televisie. Je kon niet zappen zonder de heerlijke acties, prachtige goals, geniale oneliners of wat dan ook van 'Jopie' voorbij te zien komen.

De grootsheid wordt vandaag ook bevestigd in de papieren media, er is bijna geen krant of sportblad op de wereld zonder Cruijff op de voorpagina. Oké, behalve The Guardian dan. Die plaatsten een foto van Rob Rensenbrink bij hun Cruijff-special.

Oh Dear! Guardian Sport's back page tribute to Johan Cruyff uses picture of Rob Rensenbrink instead. pic.twitter.com/5tmVFm5X5i — Dutch Football (@football_oranje) 24 maart 2016

Een compilatie van de voorpagina's

Ze zijn allemaal mooi, maar die van L'Équipe is qua tekst misschien wel het meest treffend. 'Hij was het spel'.

Adieu Johan et merci pour le football ? pic.twitter.com/ImO3K6ITC2 — L'ÉQUIPE (@lequipe) 25 maart 2016

The Sun & Telegraph dedicate their Friday sport splashes to Johan Cruyff pic.twitter.com/8jKYgQ6jek — 101 Great Goals (@101greatgoals) 24 maart 2016

Madrid merkezli Marca'dan, Barcelona efsanesi Johan Cruyff'a: "Futbolu yeniden icat eden dahi" pic.twitter.com/1aSdfnXw1z — SPORX.COM (@sporx) 24 maart 2016

Cover: Johan Cruyff - The man who revolutionized Barça - Catalan sports daily 'El Mundo Deportivo' #fcblive [md] pic.twitter.com/qEof3MlfjD — barcastuff (@barcastuff) 25 maart 2016

In Nederland

Johan Cruijff schittert op onze voorpagina. Vandaag met speciale herdenkingsbijlage. #Cruijff #Cruyff pic.twitter.com/J7H9YOO1Vf — De Telegraaf (@telegraaf) 25 maart 2016

Voorpagina AD van vrijdag. Uiteraard veel Cruijff. Waaronder een unieke bewaareditie van AD Sportwereld. pic.twitter.com/dI2SnVlZZG — Mark Langeslag (@marklangeslag) 24 maart 2016