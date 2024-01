Bij de koffie: Amerika gaat kapot om Lucky TV, horrorclown in Almere en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Amerika gaat kapot om Lucky TV

Sander van de Pavert heeft met Lucky TV Amerika veroverd. Zijn Time of my Life-versie van het presidentiële debat ging viraal in de Verenigde Staten, zelfs CNN besteedde er aandacht aan.

Horrorclown in Almere

Altijd al gezegd. Clowns zijn klootzakken. Eerste 'horrorclown' gesignaleerd in Nederland in... Almere. Goede keuze. https://t.co/guOJZSZgpB — ? Nancy Tjalondo (@freshcookie) 11 oktober 2016

De politie in Almere heeft de afgelopen dagen meerdere meldingen ontvangen over een zogenaamde horrorclown. Deze ’clown’ zou met een mes in zijn handen achter kinderen aanzitten. De meldingen worden door de politie zeer serieus genomen en inmiddels is er een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Doodgeschoten man Zuidoost is 24-jarige crimineel

De man die maandagavond is doodgeschoten bij het AMC in Amsterdam-Zuidoost is Isilnando Kammeron (24) uit Zuidoost. Kammeron was al vanaf zijn dertiende voor diverse misdrijven veroordeeld. Het begon met een diefstal, maar hij schakelde al snel over op geweld.

James Corden spreekt stem in voor emoji-film

Emojimovie: James Corden will head up the voice cast. The poo emoji doesn't have a voice yet https://t.co/wvV84AzraI pic.twitter.com/OU1Cx3hY05 — Wired UK (@WiredUK) 11 oktober 2016

Late Late Show-presentator James Corden gaat een stem inspreken voor de emoji-film van Sony, Emojimovie: Express Yourself. Ook Ilana Glazer (Broad City) is gestrikt als stemactrice. Eerder werd T.J. Miller (Deadpool) gecast, meldt Deadline=. Het is de bedoeling dat de film in augustus 2017 verschijnt.