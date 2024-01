Winnaar en verliezer van de dag: Neil Young vs. Donald Trump

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Neil Young

https://www.youtube.com/watch?v=DX1pQuzmbt0

Afgelopen weekend vond in de Amerikaanse staat Californië het festival Desert Trip plaats, met onder anderen Paul McCartney, The Who, Neil Young, The Rolling Stones en Bob Dylan in de line-up. Ja, bizar.

Allemaal winnaars, met Neil Young voorop. Hij klom bij Paul McCartney op het podium om lekker Betales-nummers te jammen. Heerlijk. Goed, nog eentje dan:

https://www.youtube.com/watch?v=0MEbJw5Sado

Verliezer van de dag: Donald Trump

https://www.youtube.com/watch?v=Izy777m9_UE

Nee, niet vanwege zijn rare verklaring over dat pussy-gedoe. Niet vanwege de breuk in de relatie met zijn running mate. Ook niet omdat hij als verliezer uit het debat met Hillary Clinton kwam. Wel omdat hij keihard werd afgewezen door zijn dochter. Geen knuffel, geen kus, van je familie moet je het hebben. Au.