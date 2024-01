Turkse baas Hells Angels Duitsland vermoord; bikeroorlog rukt op

De baas van de Hells Angels in de Duitse stad Gießen is vandaag doodgeschoten. Dat meldden Duitse media vanochtend.

Het lichaam van de 45-jarige Aygün Mucuk is vanochtend op het terrein van de motorclub gevonden. Mucuk was leider van de Turkse tak van de Hells Angels in Duitsland.

Het is nog onduidelijk wie er achter de schietpartij zit, Duitse media vermoeden een 'broedertwist' tussen twee fracties van de Hells Angels. Het is in ieder geval het zoveelste teken dat er een nieuwe oorlog tussen motorbendes aanstaande is.

Bikeroorlog rukt op

Vorige week schreef Nieuwe Revu een uitgebreide reportage over de oprukkende bikeroorlog in Duitsland. Dat verhaal lees je op BLENDLE.

https://www.youtube.com/watch?v=yvZWMgkWxOk