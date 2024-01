Vermoord in Colombia; Nederlander gelinkt aan Sinaloa-kartel

De 34-jarige Nederlander die eind september in Colombia op klaarlichte dag op straat werd geliquideerd, had banden met het roemruchte Mexicaanse Sinaloa-drugskartel. Dat melden Colombiaanse media op basis van politiebronnen.

Het is donderdag 22 september als de Nederlander Michael Johnson met twee metgezellen rond het middaguur een kapperszaak uitlopen in Cali en onder vuur worden genomen door drie zwaar bewapende mannen op een motor. Johnson is geraakt en zakt op straat in elkaar. Toegesnelde hulpdiensten kunnen hem niet meer redden. De Nederlander overlijdt in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Na het vuurgevecht scheurt één dader er op de motor vandoor, de andere twee ontkomen in een vluchtauto die op de hoek klaarstond. Deze grijze Chevrolet Corsa Evolution wordt later leeg langs de kant van de weg teruggevonden. Alle schutters zijn nog voortvluchtig.

Een van zijn compagnons, de Nederlands-Colombiaanse Jonathan Vinnie van M. B. (aldus de media ter plekke), raakt bij de aanslag gewond. Samen met Johnson verbleef hij de nacht ervoor in een luxe hotel, waar ze tot diep in de nacht wild feest zouden hebben gevierd met een aantal vrouwen. Van M. B. vertelt na de schietpartij aan de politie dat hij Johnson enkele dagen eerder voor het eerst had ontmoet in het vliegtuig en dat hij als tolk fungeerde.

Uit nader onderzoek van de politie blijkt die verklaring nogal te rammelen. Het was namelijk niet de eerste keer dat de beide heren in Cali waren. De twee verbleven al eerder op 2 en 10 september in hetzelfde hotel, schrijft de Colombiaanse krant El Pais.

Indrukwekkend strafblad

In het onderzoek naar de liquidatie van Johnson komen de autoriteiten als snel tot de conclusie dat de overhoop geschoten Nederlander niet naar Cali was afgereisd om eens lekker de toerist uit te hangen. De politie van Cali stelt dat de Nederlander een leidende positie heeft gehad in een internationaal opererende groep, die wordt gelinkt aan het Mexicaanse Sinaloa-drugskartel van Joaquín ‘El Chapo’ Guzman. Bovendien zou hij in Nederland al beschikken over een indrukwekkend strafblad met daarop heftige vergrijpen als verkrachting, beroving, ontvoering en moord.

‘Deze groep was actief in Mexico, Centraal Amerika en Colombia, en kocht cocaïne voor het Sinaloa-kartel,’ zegt een politiebron in El Pais. Visa van onder anderen Mexico, El Salvador en Colombia werden teruggevonden in het paspoort van Johnson.

De politie uit in hetzelfde artikel sterke vermoedens dat Johnson is afgerekend, omdat een concurrent aasde op zijn positie binnen de drugsbende. ‘We denken dat iemand zijn plaats wilde innemen en de huurmoordenaars op hem af heeft gestuurd.’

Wie de derde persoon is die met Johnson en Van M. B. uit de kapsalon kwam, is vooralsnog onbekend. Volgens El Pais zou het gaan om een Nederlander die na het incident samen met Van M. B. direct een vlucht heeft gepakt naar El Salvador. Wordt vervolgd...