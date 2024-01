Politie pakt IT-medewerker die Jakarta trakteerde op billboard-porno

De Indonesische politie heeft een man gearresteerd die ervoor zorgde dat in Jakarta een pornofilm was te zien op een billboard langs een van de drukste wegen van de stad. Dat meldt CNN.

Vijf minuten lang werden voorbijgangers geconfronteerd met porno, totdat lokale autoriteiten geregeld hadden dat het stroomnetwerk in dat gebied afgesloten kon worden. Tijdens de 'voorstelling' werden er massaal foto's gedeeld onder de hashtag #videotron.

Het vermakelijke incident vond vorige week vrijdag plaats. Woensdag is de IT-medewerker, aangeduid met zijn initialen S.A.R., in zijn kantoor aangehouden op basis van zijn computer-id. De verdachte verklaart dat hij vanuit zijn kantoor een inlognaam en wachtwoord op het billboard zag staan. Daar maakte hij naar eigen zeggen een foto van, om vervolgens in te loggen. Hij zegt dat het niet de intentie was om een pornofilm af te spelen.

Als de verdachte schuldig wordt bevonden, hangt hem een gevangenisstraf van zeven jaar boven het hoofd. "Op dit moment onderzoeken we de zaak, vermoedelijk zijn er meer mensen bij betrokken. Er is geen enkel bewijs dat de inloggegevens op het billboard stonden en een foto daarvan vonden we niet op de telefoon van de verdachte", aldus politiecommissaris Roberto Pasaribu.

https://www.youtube.com/watch?v=fpTcSEnNRbw