Een kijkje in de schimmige wereld van de Egyptische porno

Egypte heeft, na Irak, relatief de meeste pornowebsites ter wereld. Toch is porno illegaal in het aartsconservatieve land. Artikel 178 van het strafrecht verbiedt het maken en verspreiden van materiaal - inclusief foto’s, illustraties en publicaties - die de publieke moraal aantasten. Journalist Jano Charbel ging op onderzoek uit.

De combinatie van hoge vraag en repressie zetten de toon voor de Egyptische porno-industrie. Een gevolg van de illegaliteit van porno is bijvoorbeeld dat er geen vakbonden of wetgeving zijn die acteurs en met name actrices beschermen tegen uitbuiting.

Sayed, producer van een amateurseksfilm en zelfbenoemd seksverslaafde, zegt dat veel sekstapes worden gelekt door onbekenden. “Vaak gaat het om video’s die per ongeluk bij derden terecht komen. Zoals winkels voor computerreparatie, die wel eens een video tegenkomen op de laptop van een klant. Soms worden die video’s dan geüpload op een pornosite.”

De hengst uit Mahalla

Sayeds eigen films blijven privé. “Ik wil niet eindigen als Mamdouh Hegazy”, zegt hij, refererend aan een man die een soort lokale pornoster werd nadat zijn privévideo’s werden gestolen. Dit overkwam een paar maanden daarvoor ook Abdel Fattah al-Saeedi, een karate-instructeur uit Mahalla al-Kubri, een stadje in het noorden van het land. Hij is nu beter bekend als “de hengst uit Mahalla”. Een titel waar hij verre van blij mee is.

Maar naast het feit dat de video’s gestolen zijn, kleeft er nog een naarder randje aan de video’s. Zowel de video’s van Hegazy als die van al-Saeedi zijn gefilmd met verborgen camera’s. Waarschijnlijk zonder toestemming van de vrouwen.

Ook hebben de vrouwen nauwelijks mogelijkheden om de verspreiding van dit soort video’s tegen te gaan. Eén vrouw is zelfs veroordeeld nadat een gelekte video ‘bewees’ dat ze haar man had bedrogen, wat strafbaar is in Egypte.

Of er op de korte termijn een oplossing komt voor dit probleem is nog maar de vraag. Ondanks het grootverbruik van porno blijft een seksuele revolutie uit in het conservatieve land. "Met porno heb je niemand anders nodig voor seks", lacht Sayed.

Lees het complete verhaal van Jano Charbel op Mada Masr.

De Egyptische voorliefde voor 'porno' gaat overigens al tientallen eeuwen terug

https://www.youtube.com/watch?v=E5lcx_9CrSg