Winnaar en verliezer van de dag: The Rolling Stones vs. maffiabaas Antonio Pelle

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Tekst: Nigel Pracht

Winnaar van de dag: The Rolling Stones

We verwachtten vandaag eigenlijk een nieuwe plaat van de The Rolling Stones, maar er werd slechts bekend gemaakt dat die op 2 december uitkomt. Wel lieten ze al een voorbode van Blue & Lonesome horen. En we moeten zeggen: een heerlijk stukje onvervalste blues.

Verliezer van de dag: Antonio Pelle

Een van de kopstukken van de maffiafamilie ‘ndrangheta is eindelijk weer terug in de handen van de politie. Sinds zijn ontsnapping uit een ziekenhuis stond Antonio Pelle op de lijst van meest gezochte voortvluchtige criminelen in Italië. Vijf jaar lang wist hij zichzelf te verschuilen, maar nu werd hij gearresteerd. Coming out of the closet heeft sinds vandaag een andere betekenis.