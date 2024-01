Bij de koffie: Matthew raast door, terroristen waren op weg naar Schiphol en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Orkaan Matthew eist 26 levens op weg naar VS, Florida zet zich schrap

De orkaan Matthew heeft tot nu toe aan 26 mensen het leven gekost. De krachtige storm teisterde het Caribische gebied met windsnelheden tot 230 kilometer per uur. De vele overstromingen en gevolgen van de storm zorgden voor vier doden in de Dominicaanse Republiek en 22 in Haïti.

Twee terroristen in november op weg naar Schiphol

Twee moslimterroristen zijn op de dag van de aanslagen in Parijs vorig jaar november van Brussel richting Schiphol gereisd om een aanslag te plegen, meldt de Franse krant Le Monde. Waarom de aanslag niet is doorgegaan, blijft onduidelijk.

Eerder meldde CNN al dat IS plannen had om op 13 november op veel meer plaatsen dan alleen Parijs aanslagen te plegen en dat ook Schiphol een doelwit was. Lees meer.

Politieke rivalen Colombia slaan handen ineen voor vrede met FARC

De Colombiaanse president Juan Manuel Santos en zijn politieke rivaal en oud-president Alvaro Uribe zijn bereid samen te werken aan het vredesverdrag met de rebellengroepering FARC. In een overleg woensdag hebben ze uitgesproken om de verschillen van inzicht over de vredesverklaring op te lossen en samen te werken aan het vredesakkoord.

Langere versie Suicide Squad op komst

Warner Bros heeft een langere versie van de superschurkenfilm Suicide Squad aangekondigd. De langere versie moet in december op blu-ray verschijnen, meldt The Hollywood Reporter.