Op antiterrorisme-training in Polen

Met een reële kans op een terroristische aanslag in het achterhoofd nemen sommige burgers het heft in eigen hand. Thom Mandos volgde hen voor Nieuwe Revu op antiterrorismetraining in een nagebouwd jihadistendorp in Polen. "Er zijn een hoop klootzakken op de wereld. Ik wil in staat zijn om mijn gezin goed te beschermen."

https://www.youtube.com/watch?v=Gj-Pzm-Xp98

Lees de complete reportage op BLENDLE

Vijf tips van Maarten Rust om een terroristische aanslag te overleven:

1. Wees je bewust van waar je bent. Waar zijn de in- en uitgangen? Is het een publieke of openbare ruimte?

2. Vindt er een aanslag plaats, dan ontstaat er paniek. Ga niet naar waar iedereen heen gaat. De meeste mensen gaan namelijk terug naar de plek waar ze zijn binnengekomen, en vaak is dit ook de plaats waar de terrorist naar binnen gaat.

3. Ben je in een gebouw en wil je weg, zoek dan het toilet of de keuken op. Deze hebben vaak een uitgang naar buiten. Mocht er onverhoopt geen weg naar buiten zijn, dan bieden deze plekken voldoende materialen om de deur te barricaderen of om als wapen te gebruiken.

4. Als er geen uitgang is en je moet je verdedigen, zoek dan iets om mee te gooien om zo de afstand tussen jou en de terrorist groot te houden.

5. De beste manier om iemand zijn wapen af te nemen, is door hem knockout te slaan.