Deze week in Nieuwe Revu (nr. 40)

Deze maand 33 jaar geleden prijkte een naaktmodel op de cover van Nieuwe Revu. Borsten, kruis – full frontal naakt.

Of het nummer een verkoopsucces was, weet ik eerlijk gezegd niet – maar laten we zeggen dat voor alles wel een doelgroep is. Oh, vergeten te zeggen: het model was zes jaar oud, maar ‘heeft het lichaam van een jonge vrouw’, aldus de begeleidende covertekst.

Niet bepaald iets om bronstig van te worden, en dat was ook niet de bedoeling. Het coverartikel ging over een hormoonschandaal; het meisje at kip van de bio-industrie en had daardoor een groeiafwijking. Controversieel was het wel, en het nummer zal het dan ook vast goed gedaan hebben in bepaalde kringen. Kringen waarover Marith Iedema deze week op pagina 48 en verder schrijft.

Lees het verhaal van Iedema op BLENDLE

In 1983, toen het nummer met het blote meisje voor 2,45 gulden in de winkel lag, was het openlijk pedofiel zijn enigszins geaccepteerd. Een Pvda-senator die openlijk pedofiel was? Geen probleem, want toen ‘heerste het idee dat seks met een volwassene zelfs goed kon zijn voor de ontwikkeling van een kind’, zo schrijft onze sexpert.

Hoe anders is de situatie in 2016 – gelukkig, haast ik me erbij te zeggen. Toch is het interessant om een kijkje te nemen in het hoofd van een pedofiel, en te lezen hoe zijn voorkeuren zijn leven in de weg staan. Zoals: ‘Ik zou het leuk vinden om een gezin te stichten, maar denk je dat er één vrouw is die kinderen met mij wil?’

Lees het grote interview met Danny Vera op BLENDLE

Nee, dat lijkt me niet, inderdaad. Gek hè? Daarom deze week geen naakt meisje op de cover maar een jongetje, strak in het pak. Nederlands eigen boy named Sue: Danny Vera.