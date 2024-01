5 steengoede documentaires die vanaf nu te streamen zijn

Netflix is lekker bezig, te weten dat er liefst 269 nieuwe titels toegevoegd aan hun online filmbase. Nog meer keuze, leidt tot nog meer onmogelijke beslissingen. Speciaal voor jou hebben we vijf beste toegevoegde documentaires op een rijtje gezet.

Tekst: Feline Lindhout

Amanda Knox (2016)

Ze werd tweemaal veroordeeld voor moord, maar vervolgens ook weer vrijgesproken. Rod Blackhurst en Brian McGinn werpen een nieuw licht op de zaak waar de media van smulden. Heeft zij op brute wijze haar kamergenoot vermoord of kwam ze terecht in een helse nachtmerrie?

https://www.youtube.com/watch?v=NueLjUNB-GM

The Armstrong Lie ( 2013)

Het zou een documentaire worden over de glorieuze terugkeer van Armstrong, maar toen biechtte de wielrenner zijn dopinggebruik op. Alex Gibney besloot daarom zijn documentaire te herzien en ook de de kant van het dopingschandaal te belichten. Must see voor iedere sportfan.

https://www.youtube.com/watch?v=rFajPqxkz6k

Facing Ali (2009)

Documentaire over de drievoudig wereldkampioen boksen Muhammad Ali. In de documentaire brengen zijn tien beste rivalen - waaronder Chuvalo, Foreman en Frazier - een eerbetoon aan 'the greatest'. Ook weer een must see voor iedere sportliefhebber.

https://www.youtube.com/watch?v=iEmmHzQ_Oq0

Tim's Vermeer (2013)

De professionele ontmaskeraars Penn en Teller herenigen zich voor een onderzoek naar de mysterieuze methoden van de Nederlandse meester Johannes Vermeer. Samen documenteren ze de obsessie van hun vriend Tim Jenison, een succesvolle uitvinder van grafische computerapparatuur, die een theorie wil bewijzen.

Tim's missie: schilder met je eigen handen een replica van Vermeers 'De muziekles', die normaal gesproken in Buckingham Palace hangt, buiten het zicht van publiek.

https://www.youtube.com/watch?v=94pCNUu6qFY

The Witness (2015)

Tien jaar lang ging Bill Genovese op onderzoek uit naar de waarheid achter de dood van zijn zus Kitty. Ze werd neergestoken in het bijzijn van 38 getuigen. The Witness begint in 2004, toen The Times vraagtekens zette bij het originele verhaal. Het aantal getuigen, de observaties, het aantal messteken... Wat klopt er allemaal niet aan dit verhaal?

https://www.youtube.com/watch?v=EAGOoF5CDXA

Filmavond

Natuurlijk zitten er ook genoeg mooie filmtitels tussen. Wat dacht je van Mystic River of Prisoners? Je zal ze waarschijnlijk al gezien hebben, maar onder andere Scarface, E.T., The Last Samurai en Schindler’s List zijn nu eindelijk toegevoegd de streamingsdienst. Check hier de eindeloze lijst aan klassiekers die zijn toegevoegd.

De dit jaar uitgebrachte Aquí No Ha Pasado Nada klinkt je vast minder bekend in de oren, maar is een absolute aanrader. De film vertelt het verhaal van een corrupt rechtssysteem, waardoor een onschuldige jongen dreigt vervolgd te worden. Laat het gure weer maar komen.

https://www.youtube.com/watch?v=JJm_3h6CZ2k