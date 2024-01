Back to the psychedelic 70's: archief van Europa's eerste drugstijdschrift staat online

Tien jaar na de piek van de flowerpowerperiode kwam Lee Harris (80) in Groot-Brittannië met Europa's eerste drugsmagazine op de proppen. Home Grown was hét blaadje voor de Britse undergroundjongeren en is nu voor iedereen beschikbaar.

Harris leidde een dynamisch leven als acteur, dichter en speechschrijver en was een bewogen activist die begin jaren 50 demonstreerde tegen de Apartheid in Zuid-Afrika, het land waar hij geboren werd. De ironie wil dat hij in die periode ook een bedreven anti-drugsactivist wat.

Lees ook: ‘Ik moet toegeven dat drugs een hoop dingen met mijn hoofd hebben gedaan die onomkeerbaar zijn’

In 1956 verhuisde Harris naar Londen, waar hij de opkomst van de hippieperiode en rebelse popmuziek meemaakte. In die jaren werd hij geïntroduceerd met drugs, wat zijn visie veranderde. Zijn activisme begon zich nu juist te richten tegen de moralistische drugswetten, waar hij ooit nog zo'n voorstander van was.

"Er rustte een onterecht stigma op cannabis en de gebruikers ervan. Met Home Grown wilde ik een alternatieve kijk op drugs en de Britse undergroundcultuur van dat moment geven", zegt Harris tegen Dazed.

Summer of love

De eerste eenmalige uitgave van Home Grown maakte Harris in 1967, als een ode aan de 'summer of love'. Tien jaar later kwam het blad pas officieel uit. De eerste Home Grown zorgde voor een storm aan mediapubliciteit, Harris werd door grote kranten geïnterviewd. "Ik wilde de wereld veranderen en ik hoopte mensen te inspireren."

In totaal werden er tien nummers uitgebracht, met behulp van YOUTH CLUB zijn alle edities nu gearchiveerd. Dat wordt urenlang bladeren door spacey strips, zweverige drugsverhalen van inspirators als Timothy Leary, Peter Tosh en Michael Hollingshead, psychedelische covers en schaamteloze cannabispropaganda. Geniet hier alvast van een heerlijke compilatie.