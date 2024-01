Ik moet toegeven dat drugs een hoop dingen met mijn hoofd hebben gedaan die onomkeerbaar zijn'

Pepijn Lanen weet hoe een feestje uit de hand kan lopen. Jarenlang kwam voor de hitformatie De Jeugd van Tegenwoordig de sterrenstof met bakken uit de hemel. Maar nu is Pepijn schrijver. Hij drinkt amper en gebruikt geen drugs meer.

"Het is niet dat ik nu zeg: bah, die andere levensstijl vind ik echt walgelijk. Ik heb me goed vermaakt met klein gevouwen enveloppen en bontgekleurde pillen met gekke stempels. Maar dit is wat ik nu ben", zegt hij tegen Nieuwe Revu. En dat is dus een keurige huisvader die sport, boeken schrijft en af en toe een glas wijn drinkt. Maar de drugs hebben wel een litteken, al is dat een groot woord, achtergelaten.

"Ik dacht vroeger altijd dat er te zwaar gedacht werd over drugs. Het was een taboe, een soort jongerending. Dat is nu heel anders. Het is allemaal veel opener. Maar ik moet toch toegeven dat het een hoop dingen met mijn hoofd heeft gedaan die onomkeerbaar zijn, al weet ik niet precies wat waar door komt. Ik rookte een keer een joint waarna ik compleet in paniek raakte. Sindsdien kan ik niet meer een joint roken zonder dat ik met mijn hoofd daarnaar terugga."

