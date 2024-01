'Hitler slachtte 3 miljoen joden af, ik verheug me op evenveel drugsverslaafden'

Het blijft een opmerkelijk figuur, die Rodrigo Duterte. En dan hebben we direct het understatement van de week te pakken.

De Filipijnse president wordt in de media al een tijdje 'de Trump van de Filipijnen' genoemd, maar dat zal Duterte een doorn in het oog zijn. Zelf vergelijkt hij zichzelf liever met Adolf Hitler. "Duitsland had Hitler, de Filipijnen hebben mij", zei hij tijdens een speech in Vietnam.

"Hitler heeft 3 miljoen joden afgeslacht, wij hebben 3 miljoen drugsverslaafden in ons land. Ik verheug me erop die op dezelfde manier op te ruimen", vervolgde Duterte, die in mei werd aangesteld als president van zijn land. Voor alle duidelijkheid: volgens de reguliere schatting zijn er 6 miljoen joden vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Voor zijn presidentschap was Duterte burgemeester van Davao, waar hij doodseskaders in het leven riep om drugscriminelen op te ruimen. Als president richt hij zich ook op drugscriminelen én gebruikers. Onder zijn bewind zijn er al 3.500 mensen omgebracht.

https://www.youtube.com/watch?v=jGFoNqC4s_A