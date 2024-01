Ze seizoenen Game of Thrones verpakt in één recap cartoon. Wat moet je anders op de vrijdagmorgen? Oh ja: spoiler alert!

https://www.youtube.com/watch?v=tmiGaP75d5A

16-bit

En als we dan toch bezig zijn, Game of Thrones in 16-bit is ook heerlijk. Vooral de muziek.

https://www.youtube.com/watch?v=U_X7vjDXYYw