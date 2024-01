Bij de koffie: Hasselbaink genoemd in corruptieschandaal, F1-coureur crasht met kip en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Hasselbaink genoemd in Engels corruptieschandaal

Ook Jimmy Floyd Hasselbaink wordt genoemd in het corruptieschandaal in het Engelse voetbal. De krant The Telegraph, die maandag de val inleidde van de Engelse bondscoach Sam Allardyce, heeft ook de Nederlandse trainer van Queens Park Rangers in de val gelokt en gefilmd. "Maak me gelukkig en noem maar een bedrag", aldus de voormalige Oranje-spits.

Formule 1-coureur crasht met kip

Marcus Ericsson bezeerde zichzelf door een botsing met een grote kip, voorafgaand aan de Formule 1 Grand Prix van Maleisië. De Zweedse coureur van Sauber was in de aanloop naar het komende raceweekeinde afgereisd naar Thailand om te trainen op de fiets.

Den Haag sleept maker Pokémon Go voor de rechter

De gemeente Den Haag sleept het Amerikaanse spelletjesbedrijf Niantic voor de rechter. Via een kort geding wil de gemeente de overlast van Pokémon Go-spelers aanpakken in Kijkduin. Dat meldt het AD. Het kort geding dient 11 oktober.

Disney komt met live-action 'The Lion King'

Na het gigantische succes van Walt Disney Studios en regisseur Jon Favreau met live-action dieren in The Jungle Book, mag de regisseur dat succes herhalen met animatiefilm The Lion King. Favreau gaat samen met Disney aan de slag om het verhaal van de film uit 1994 met 'echte' dieren te maken.