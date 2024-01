Winnaar en verliezer van de dag: Elon Musk vs. pechvogel Jordan

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Elon Musk

https://www.youtube.com/watch?v=0qo78R_yYFA

https://www.youtube.com/watch?v=A1YxNYiyALg

Elon Musk, oprichter van SpaceX, heeft afgelopen nacht zijn plannen voor een interplanetaire mensheid onthuld. Ook presenteerde hij een ruimteschip dat in 2023 mensen naar Mars moet verschepen. Wij zijn voor, hoe dichter bij Star Wars, des te beter.

Verliezer van de dag: Jordan

Wat een #klotestreek....Australiër twee keer door spin in geslachtsdeel gebeten https://t.co/tjLLDKFSeb — Berry Koens (@bkoens69) 28 september 2016

Een 21-jarige Australiër dacht toen hij in april van dit jaar in zijn penis werd gebeten door een giftige spin al dat hij onwaarschijnlijk veel pech had. Maar nu belandde hij tot zijn stomme verbazing opnieuw in het ziekenhuis, nadat hem exact hetzelfde was overkomen. Jordan, heet de beste jongen.