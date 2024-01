Deze week in Nieuwe Revu (nr. 39)

Vijf miljard euro hadden we met z’n allen kunnen cashen met de verkoop van Holland Casino. Hádden. Het enige wat de regering daarvoor had moeten doen, is ‘rien ne vaplus’ zeggen tegen de Amerikaanse gokgigant Caesars, en een slinger aan het wiel moeten geven.

Maar Den Haag besloot de kip met de gouden eieren – in 2015: 153 miljoen kansspelbelasting en ruim 67 miljoen nettowinst – in 2006 niet te slachten. Nóg niet, want Holland Casino bestaat op 1 oktober precies veertig jaar en minister Dijsselbloem viert dat met de verkoop van het staatscasino.

Het belooft een draak van een overname te worden, want de boel wordt in vijf delen opgeknipt; één groep van tien casino’s die de naam Holland Casino zal blijven dragen en vier vestigingen die los verkocht worden. Beter laat dan nooit, want waarom was het faciliteren van gokken (en dus gokverslaving) ook alweer een overheidstaak?

Nieuwe Revu viert het veertigjarig bestaan met een feestelijk overzicht van veertig jaar schandalen. Fun fact: wist u dat de gemiddelde bezoeker van het staatscasino per bezoek 99 euro besteedt? Het honderdje van Dijsselbloem, die de staatskas nog één laatste jaar kan innen.

