Winnaar en verliezer van de dag: Lushsux vs. coffeeshop Green Place

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Lushsux

Normaal gesproken houdt hij zich bezig met street-art, maar voor het presidentiële debat heeft kunstenaar Lushsux een uitzondering gemaakt en ging hij over tot bodypaint. Waarom de uitvoering #winning is, gaan we niet uitleggen.

Verliezer van de dag: coffeeshop Green Place

[Zie Kaart] Ook coffeeshop Green Place moet deuren sluiten na beschieting https://t.co/u7PtxtSCzf — GoaTrance.NET (@GoaTranceNET) 27 september 2016

De vanochtend beschoten coffeeshop Green Place aan de Klovenierburgwal in Amsterdam is op last van burgemeester Eberhard van der Laan voor onbepaalde tijd gesloten. En dat is zeker niet voor het eerst.