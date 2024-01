Geniaal: drone-surfen

We hebben ons altijd al afgevraagd waarom er nou zo nodig drones uitgevonden moesten worden. Maar we hebben het antwoord: de vliegende machientjes maken surfen zonder wind mogelijk.

Drone-surfen is een combinatie van wakeboarden en kitesurfen en je hebt er dus geen boot of wind voor nodig. Wel een Freefly ALTA 8, een ijzersterke drone. Deze octocopter wordt onder meer gebruikt door professionele filmmakers en is in staat om de zwaarste camera's te dragen.

https://www.youtube.com/watch?v=BuRf6r0LuL8