Neerlands Hoop: Plastic Soup Surfer Merijn Tinga

Nieuwe Revu portretteert de leiders van een nieuwe generatie. Zij helpen Nederland vooruit door de juiste vragen te stellen of door zelf de antwoorden te geven. Deze week: Plastic Soup Surfer Merijn Tinga (40).

Fotografie Gerard Wessel

Wat is jouw beste beslissing van de laatste twaalf maanden?

‘Ik zet me sinds drie jaar in voor het reduceren van de plastic soep in onze zeeën en oceanen. Met een surfboard dat ik zelf had gemaakt van plastic afval dat ik op het strand vond, ben ik van België naar Duitsland gekitesurft. En in de zomer van 2015 heb ik met mijn gezin vijf maanden langs de kusten van Scandinavië gezeild om plastic op te ruimen. Die projecten waren er vooral op gericht om mensen bewust te maken. Het probleem daarmee is dat mensen het eigenlijk niet willen horen. Dus moet je een stap extra zetten. Je hebt een call to action nodig: dit is het probleem en dit is wat jij er nu aan kunt doen. Dat is enorm belangrijk. Een opgeheven vingertje zorgt alleen voor schuldgevoel, maar met een call to action wakker je iemands daadkracht aan. Juist bij de mensen die wel iets goeds willen doen, maar niet weten hoe. Vorig jaar heb ik de perfecte call to action gevonden: laten we er met z’n allen voor zorgen dat de overheid statiegeld gaat invoeren op kleine petflesjes.’

Waarom is dat een goed idee?

‘Omdat het een heel simpel en doeltreffend instrument is om het gedrag van mensen te veranderen. Dat je nu in de winkel tien cent moet betalen voor een plastic tasje, werkt fantastisch. Er wordt voor 80 tot 90% minder van die wegwerptasjes gebruikt. Mensen hoeven maar drie keer tien cent te betalen voordat ze denken: de volgende keer neem ik mijn eigen tasje wel mee. Dat zul je bij kleine petflesjes ook zien. Er worden in Nederland ieder jaar bijna een miljard van die flesjes verkocht. Daarvan komen er vijftig miljoen als zwerfafval in het milieu terecht. In Duitsland hebben ze dat probleem niet. Want daar zit al statiegeld op die flesjes. Het probleem hier is dat de frisdrankenindustrie het uitbreiden van statiegeld al vijftien jaar probeert tegen te houden. Die willen het liever helemaal afschaffen.’

