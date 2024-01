Trump snuift erop los; pneumonie of coke?

Mocht je het gemist hebben, afgelopen nacht was het eerste presidentiële debat tussen Hillary Clinton en Donald Trump. Een redelijk vermakelijk potje moddergegooi, bekijk de hoogtepunten hier.

Maar wat vooral in het oog sprong, of beter gezegd het oor, was het gesnuif van Trump. Al tijdens het debat was de hashtag #TrumpSniff trending.

Is hij besmet door Hillary en heeft hij pneumonie? Heeft hij een dwangstoornis? Of zit Trump gewoon aan de coke? Als je het aan Trevor Noah van The Daily Show vraagt, is het inderdaad het witte poeder.

#TrumpSniffs

Twitter verklaart vooral dat Trump ziek is. En zoals Trump zelf zegt: iemand die ziek is, kan geen land leiden.

how many lines of coke did Trump do backstage? #trumpsniff — Kate Russell (@whalesback) 27 september 2016

#TrumpSniff. Is he sick? I don't know. Some people are saying he is not well. We need a president that doesn't get sick. ??? — Richard Wilson (@rwwilmington) 27 september 2016

Is @realDonaldTrump sick? People are saying he is sick. Alot of bigly people are saying he is sick... or on blow #TrumpSniff — J. Snarcher (@archermtsu) 27 september 2016

Why is he sniffing? Does he have Parkinson's? Pneumonia? Brain damage? Is he secretly dying? We need a healthy president. #trumpsniff — Caroline Overington (@overingtonc) 27 september 2016

Did he do a line a coke before the debate? It would explain the rambling speech patterns. #TrumpSniff — Susan Petrone (@SusanPetrone) 27 september 2016