Bijles van Marith: de jacht op het jonge ding

Een portie zelfvertrouwen kan geen kwaad, maar een overdosis irriteert, bemerkte onze seks-expert. Wat denken die kale knikkers met bierbuik wel?

Tekst: Marith Iedema

‘Wat is er toch mis met sommige mannen?’ vraagt collega A. zich hoofdschuddend af. Die middag was ze in gesprek geraakt met K., een stevige vent van middelbare leeftijd en een kop zo kaal als een knikker. Luidkeels verkondigde hij álleen op meiden te vallen die minstens vijftien jaar jonger waren (vijfentwintig en alles daaronder) en ‘lekker strak’.

Of hij rijk was, vroeg ik. ‘Niet eens,’ riep A. verontwaardigd. Niet dat de status van miljonair je een minder grote lul maakt als je dit soort teksten uitkraamt. Maar deze informatie helpt de zaken in perspectief te zien. Schoonheid in ruil voor poen, dat werkt nou eenmaal zo. A. wilde hem het liefst toesnauwen: ‘En wat denk je dat zo’n vrouw in hemelsnaam in jóu ziet?’ In plaats daarvan hield ze wijselijk haar mond. Glimlachte koeltjes.

Lees ook: Bijles van Martih: een kinky vriendin krijg je zo

Ze wilde niet dat K. dacht dat zij – géén vijftien jaar jonger – zich aangevallen voelde. Zijn gedrag vond ze typisch. Typisch iets voor een man om zo’n verkeerd positief zelfbeeld te hebben. Want hoe komt dit middelmatige figuur erbij dat hij recht heeft op zo’n jonge stoot? Een niet bijzonder aantrekkelijke vrouw – van welke leeftijd dan ook – zou het niet in haar hoofd halen te roepen dat ze uitsluitend een model wil.

Het intrigeerde A. al net zo erg als het haar ergerde, en mij eveneens. Hoe is het mogelijk dat (veel) mannen zichzelf zo overwaarderen? Het kan niet anders of K. heeft zijn eigen piemel al in geen jaren gezien – zijn bierbuik beneemt hem het zicht. Desondanks is hij ervan overtuigd een heuse catch te zijn. Liet hij zonder blikken of blozen weten – zij het indirect – dat hij zich te goed voelt voor A. Een knappe vrouw met glanzend bruin haar van – tja en dat is problematisch – 31 jaar.

Collega D. schoof aan en mengde zich in het gesprek. Een dag eerder nog werd ze lastiggevallen op het metrostation door een man waarbij ze dacht: ik ben misschien geen supermodel, maar kom op, wat een belediging dat jij serieus schijnt te denken dat je kans maakt. De man liet zich niet zomaar uit het veld slaan en lobbyde zich een versuffing: ‘Een afspraakje, toe nou’. Ze bedankte netjes.

Ster tussen de lakens

Dat mannen zichzelf overschatten, is niet slechts iets dat wij – een clubje geagiteerde vrouwen – constateren. Onderzoek van de Bowling Green State University in Ohio wijst uit dat mannen zichzelf aantrekkelijker vinden dan ze werkelijk zijn. Dat niet alleen. Jullie zijn eveneens extreem optimistisch waar het jullie bedprestaties aangaat. Van de Nederlandse kerels vindt 87 procent zichzelf een bovengemiddeld goede minnaar, wat domweg onmogelijk is. Als het op intelligentie aankomt, idem dito. Mannen vinden al snel dat ze bijzonder pienter zijn. Vrouwen zien zichzelf eerder als dom en onooglijk. Onterecht.

Stiekem ben ik jaloers. Als ik zou mogen kiezen tussen mezelf onder- of overschatten is die keuze snel gemaakt. Het is niet voor niks dat mannen het beter doen in de zakenwereld. Met minder of vergelijkbare vaardigheden en kennis dan hun vrouwelijke collega’s bereiken ze meer. Mensen met een flinke dosis zelfvertrouwen hebben nou eenmaal de halve wereld. Met extreem zelfkritisch zijn of bescheidenheid heeft nog nooit iemand de top bereikt, of het hart gewonnen van die slimmere, fraaiere dame of heer.

Lees ook: Bijles van Martih: lurken, naaien, slurken

En hoeveel leuker moet het zijn jezelf door een roze bril te bekijken? Om in plaats van drie kilo meer, vijf kilo minder te zien. Het is misschien vermoeiend voor mij en mijn seksegenoten heren af te wijzen waarbij wij denken: ‘Heb je weleens in de spiegel gekeken?’ Maar, ter verdediging van deze mannen: wie niet waagt, wie niet wint. Zo’n ‘lekker jonkie’ kan zomaar op een kalende vetklep vallen. Er gebeuren vreemdere dingen op deze planeet.

Laatst nog stelde een collega-model – slank, blond, jong, de hele mikmak – haar vriend aan me voor. Hij zag eruit als een Poolse vrachtwagenchauffeur, compleet met alcoholprobleem, en miste een tand. Serieus. Verbijsterd schudde ik hem de hand. Andersom zie je dat zelden: een knappe man met een vrouw die amper door de deur past. Wat ik wil zeggen: het loont jezelf te overschatten. Zelfvertrouwen is aantrekkelijk. Sommigen van jullie grijpen te hoog en slaan de plank hierdoor flink mis.

Ik zou kunnen zeggen: zing een toontje lager. Maar het is niet uitgesloten dat je succes boekt met die houding van: ik kan krijgen wie en wat ik wil. En hé: als je het maar vaak genoeg probeert, schiet je vast een keertje raak. Eigenlijk kunnen veel vrouwen – op dit vlak! – nog wat van jullie leren.