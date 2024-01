Overschatte mensen: Alfred Hitchcock

De onderschatte Belgische schrijver Herman Brusselmans maakt korte metten met overschatte personen uit de wereldgeschiedenis.

Alfred Hitchcock was zo dik dat de afstand tussen z’n anus en z’n navel alleen kon worden uitgedrukt in de vermenigvuldiging van kwadraten. Hij kon negen gebraden kippen opeten zonder te boeren terwijl hij op het hoofdgerecht wachtte, vaak een gebraden varken, kalf, schaap of – als hij honger had – een kudde paarden. Hij ging eens op een boot zitten en toen zonk die, hoewel de boot nog in het betonnen droogdok lag.

Hij werd geboren in Londen in 1899, als zoon van een man die Cubaanse sigaren verkocht in nonnenkloosters. Z’n moeder verdiende wat bij door te tapdansen voor doven. In z’n jeugd wilde Hitchcock voetballer worden, maar hij bleek allergisch voor cornervlaggen. Toen hij veertien was, zag hij in bioscoop The Black Cunt in Soho een film van de Turkse cineast Ilgur Bolenç, over een meisje dat haar hoogtevrees overwint door nooit de grond te verlaten, en Hitchcock dacht: dat wil ik ook, maar dan zonder dat aan het eind het meisje de keel wordt doorgesneden, haar hond in brand wordt gestoken en de butler het gedaan heeft. Kortom, hij zou voor de subtiele aanpak van het thrillergenre kiezen.

Neem nu The Birds. De manier waarop de vogels rondvliegen is zo subtiel dat je als kijker denkt: die vogels hadden net zo goed in hun nest kunnen blijven liggen. Of neem Rear Window. Daarin wordt zo subtiel geacteerd dat de rolstoel waarin James Stewart zit het meest opwindende personage is. Of neem Psycho. Onder andere de beroemde douchescène is zo subtiel dat de actrice Janet Leigh op geen enkel moment de indruk geeft dat ze ook haar oksels wil wassen. Dat komt omdat Hitchcock vrouwen met ongewassen oksels verkoos. Hij rook niet alleen graag aan ongewassen oksels, maar ook aan de onderbroek van Grace Kelly die er per ongeluk, tijdens het laten van een forse scheet, in gekakt had.

Hitchcock was een oude viezerik, die jonge, blonde meisjes verleidde om in z’n films te spelen, louter en alleen om hen later te besnuffelen, in te smeren met pindaboter, en te tongzoenen nadat hij z’n vals gebit vooraf even door z’n bilspleet had gehaald. En je moet niet voetstoots aannemen dat z’n films zoveel succes hadden dan later werd verondersteld. Naar North By Northwest gingen wereldwijd slechts 324.500 mensen kijken, en naar Marnie niet meer dan 265.750 idioten die niks beters te doen hadden. Hitchcock was hierdoor zo ontgoocheld dat hij aan vraatzucht begon te lijden, en als hapje tussendoor een veestapel bestelde.

Overigens is hij het best bekend gebleven door z’n eigen cameorollen. Dan acteerde hij bijvoorbeeld in een van z’n films door op een bus te stappen, een hotel te verlaten, of een vlieg te vangen. Hij vertolkte dit op zo’n beroerde manier dat de vlieg betere recensies kreeg in de pers.