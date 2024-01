Bij de koffie: gereguleerde wietteelt dichtbij, comeback Magnum P.I. en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Meerderheid Kamer voor reguliere wietteelt

Hennep die wordt geteeld door kwekerijen onder controle van de overheid; een initiatiefwet van D66 die dit wil regelen kan rekenen op een Kamermeerderheid.

Tenniscoach Mark de J. weer voor de rechter

Tenniscoach Mark de J. moet vandaag weer voor de rechtbank in Utrecht verschijnen op verdenking van de moord op zakenman Koen Everink.

Tijdens de proforma-zitting op 27 juni ontkende hij het misdrijf te hebben gepleegd. "Sinds mijn aanhouding zit ik onschuldig vast", zei hij toen.

Nederland koploper zuinige auto's

Nederland was vorig jaar, net als de twee voorgaande jaren, koploper in Europa op het gebied van zuinige auto's. De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto's in Nederland was vorig jaar 101 gram per kilometer, zo meldde brancheorganisatie Bovag vandaag.

ABC werkt aan vervolg Magnum P.I.

Er komt een vervolg op Magnum P.I., de Amerikaanse televisieserie uit de jaren tachtig over de avonturen van privédetective Thomas Magnum (Tom Selleck) die zich afspeelde op Hawaï.

Deadline meldt dat ABC werkt aan een vervolg dat draait om Magnums dochter Lily 'Tommy' Magnum, die terugkeert naar Hawaï om het stokje van haar vader over te nemen.