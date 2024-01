Winnaar en verliezer van de dag: Leonardo DiCaprio vs. rapper Boef

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Leonardo DiCaprio

De wereldberoemde Leonardo DiCaprio vertoonde geen sterallures en nam uitgebreid de tijd om een nietsvermoedend bejaard echtpaar de weg te wijzen. Zijn we dat witwasschandaal weer vergeten.

Verliezer van de dag: rapper Boef

De officier van justitie let rapper Boef zes gedragsregels op. De belangrijkste: hij mag niet meer met de politie praten en ook geen agenten meer filmen. Zo blijft er weinig over van zijn vlogs, prima.