7 feiten over 'het leven' van een Kamerlid

Moties, amendementen of het ó zo obligate vragenuurtje; het leven van een Kamerlid is af en toe best zwaar. Welke parlementariër maakt zich het meest druk?

9...

Moties van wantrouwen kreeg kabinet-Rutte II vorig jaar voor haar kiezen, waarvan er vijf werden ingediend door de PVV. Staatssecretaris Martin van Rijn moest uitleg geven over het PGB en staatssecretaris Wilma Mansveld (foto) wist zich net aan staande te houden tijdens de stormvloed van kritiek over het falen van Prorail.

3.582...

Moties werden er vorig jaar in de Tweede Kamer ingediend, waarvan ruim tweederde onbeantwoord aan de kant werd geschoven. Gelukkig werd de belangrijke motie van het CDA, waarin om erkenning voor Friesland als cultureel podium werd gevraagd, wel aangenomen.

25...

Procent meer vragen stelden de leden van de Tweede Kamer in 2015 dan in het voorgaande jaar, toen er nog maar een schamele 2.860 moties op tafel lagen om over te vergaderen.

655...

Ingediende moties in 2015 maakt de SP de scherpschutter in het vragenvuur van de Tweede Kamer. Of ze schieten met hagel, wat u wilt. Emile Roemer en de zijnen staan sinds 2011 eerste op de ranglijst en het lijkt erop dat ze deze plek graag willen behouden.

117...

Schriftelijke vragen kostte het PVV-verlater Joram van Klaveren om alle antwoorden binnen te harken die hij nodig had. Aangezien het antwoorden van een schriftelijke vraag gemiddeld zo’n 3750 euro kost, kunnen we Van Klaveren voor ruim vier ton overheidsgeld bedanken.

3,7...

Procent van de moties die werden ingediend door de PVV werd daadwerkelijk aangenomen. Voordat Geert Wilders de ‘minder Marokkanen’-uitspraak deed, was dit nog ruim 7 procent.

125...

Moties diende Carla Dik-Faber in. Dat maakt het Kamerlid van de Christenunie de winnares vragenstellen van 2015. Als het aan vice- Kamervoorzitter Ton Elias ligt, moet ze er vooral niet trots op zijn: ‘Alsof je een goed Kamerlid bent als je maar heel veel moties indient!’