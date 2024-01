Winnaar en verliezer van de dag: Faith Timmons vs. Domingos Montagner

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Faith Timmons

Faith Timmons, een pastoor uit Flint, Michigan onderbrak Donald Trump als hij de aanval wil openen op Hillary Clinton in plaats van hen te bedanken voor hun inspanningen tijdens de watercrisis. Zouden meer mensen moeten doen. May the lord bless you, topwijf!

Verliezer van de dag: Domingos Montagner

One of Brazil’s most loved TV stars Domingos Montagner has drowned https://t.co/RKm1vlT9ax — TIME (@TIME) 16 september 2016

Een van de bekendste Braziliaanse televisieacteurs, Domingos Montagner, is verdronken op de set van de soap waarin hij speelde. Hij vroeg nog om hulp, maar omstanders dachten dat het bij de scène hoorde. Een droevig einde van een glansrijke carrière.