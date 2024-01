'Europees kalifaat in 2043'

Ze voorspelde de aanslagen op de Twin Towers, de tsunami van 2004 en de opkomst van Islamitische Staat. De visioenen van de Bulgaarse helderziende Baba Vanga zijn akelig accuraat. En dat is slecht nieuws, want volgens de ‘Nostradamus van de Balkan’ barst nog dit jaar in Europa de hel los.

Tekst: Jordi Kloos

Overtuigd van Baba Vanga’s kunsten? Maak dan je borst maar nat, want haar voorspellingen voor de nabije toekomst zijn bepaald niet misselijk. Voor Europa voorspelt ze in 2016 een invasie van moslim-extremisten.

Het resultaat van een situatie die volgens haar zou beginnen in 2010 met de Arabische Lente. Met als gevolg de burgeroorlog in Syrië, de opkomst van IS en uiteindelijk een bloedig conflict tussen moslims en Europeanen, waarbij het gebruik van chemische wapens door de eerstgenoemde niet wordt geschuwd.

2043

De aanhoudende oorlog in Europa zorgt ervoor dat vrijwel iedereen het continent ontvlucht. Uiteindelijk overwinnen de moslims. In 2043 is Europa’s transformatie tot een islamitisch kalifaat een feit, met Rome als hoofdstad.

Moeten we nu massaal atoombunkers bouwen, noodrantsoenen inslaan en ons tot de tanden bewapenen om dit rampscenario voor te zijn? Misschien wel verstandig. Het slagingspercentage van Vanga’s voorspellingen ligt namelijk rond de 80 procent, een succes rate die vele malen hoger ligt dan bijvoorbeeld het percentage waargemaakte verkiezingsbeloften van Mark Rutte (waarvoor sorry).

