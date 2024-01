Muziekrecensies: de nieuwe platen van Jett Rebel, Britney Spears en Mozes and the Firtsborn

Onze muziekrecensenten Klaas Knooihuizen en Norbert Pek recenseerden afgelopen week drie albums. De nieuwe platen van Jett Rebel, Britney Spears en Mozes and the Firstborn.

Jett Rebel - Don’t Die On Me Now

Drie albums wil Jett Rebel in 2016 uitbrengen en dit is nummer twee. Het goede nieuws: Don’t Die On Me Now is aanzienlijk beter dan de brakke voorganger Truck. De DWDD-draaistoelliefhebber duikt de door hem geliefde jarenzeventig-rock in. De aandacht gaat niet uit naar affe liedjes, maar naar een gedreven herbeleving van dat decennium. Rebel weet zijn befaamde live-gevoel op plaat over te brengen. Lang leve de stijgende lijn!

Norbert Pek

???

Mozes and the Firstborn - Great Pile Of Nothing

‘Skiiiiiils, I got skiiiiiils’ zong Mozes and the Firstborn op hun bescheiden radiohitje en die skills leidden ze de wijde wereld in, mede als support-act van Unknown Mortal Orchestra.

Het eveneens bij platenlabel Top Notch verschenen tweede album is niet met de radio in het achterhoofd geschreven. Er is overduidelijk een beroep op de nineties gedaan: de grungy Dinosaur Jr-sound, de Pavement-dreinerigheid, de klasse liedjes van Fountains of Wayne. Mozes heeft nog meer skills gekregen.

Norbert Pek

????

Britney Spears - Glory

Windvaantje Britney Spears zou haar knieën aan haar ellebogen vastschroeven als dat toevallig in de mode was. Wat dat betreft, biedt Glory weinig verrassingen. Elke modegril van het afgelopen decennium komt voorbij.

EDM, tropical, trap, dubstep en van die zwoele elektronica die zo slaapverwekkend is dat niemand de moeite heeft genomen een genrenaam te verzinnen. Dat Britney regelmatig klinkt als Kwek Duck (of Kwak, kan ook) maakt het er niet beter op. De steenkolenfranse afsluiter is dan weer hilarisch. Onbedoeld, vermoedelijk, maar toch.

Klaas Knooihuizen

?