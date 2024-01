Bij de koffie: Hillary te ziek voor campagne, Kim Jong-un gaat vrolijk verder en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Hillary Clinton heeft volgens haar arts een longontsteking. Ze werd onwel bij een herdenking van de aanslagen op 11 september 2001. Haar arts bracht daarna een verklaring uit dat bij een controle vrijdag is vastgesteld dat Clinton een longontsteking heeft.

De 68-jarige Democratische presidentskandidaat is geadviseerd om rust te nemen en haar campagneschema aan te passen. Ze heeft antibiotica voorgeschreven gekregen. Over het incident bij de herdenking zegt haar arts dat ze bevangen raakte door de hitte.

How to scare a tiger ?. My fav, Nicole the tiger! @BJWTC pic.twitter.com/NXjm8DPq11

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 9 september 2016