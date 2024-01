Wie denkt Femke Halsema wel dat zij is?

Als eerste vrouw met de hoofdstedelijke ambtsketting om haar nek schreef ze direct geschiedenis, maar om nu te zeggen dat ze net zo geliefd is als voorganger Eberhard van der Laan? Daarvoor moeten nog flink wat meter gemaakt worden.

Je kan veel van haar zeggen, maar niet dat ze een onbekende is in de Randstad.

In 1985 verliet ze geboorteplaats Haarlem om in Utrecht een lerarenopleiding Nederlands en geschiedenis te volgen, maar nog voor het behalen van haar diploma stapte ze over op criminologie. Het onderzoeken van oorzaak en gevolg van criminaliteit wisselde ze af met een bijbaantje bij De Balie in Amsterdam, gevolgd door schrijfklussen voor de Pvda in Den Haag en de IKON in Hilversum. In 1998 nam ze uiteindelijk voor Groen- Links zitting op het Binnenhof.

Wat leverde dat op?

Halsema ontpopte zich, na het vertrek van fractievoorzitter Paul Rosenmöller in 2003, als nieuwe leider van de partij en maakte zich hard voor een ruime mate van vrijheid voor burgers, zonder continue inmenging van de politiek. Een gedachtegoed dat haaks stond op de socialistische fundamenten van Groenlinks en zowel applaus als verzet opleverde. Debatten voerde ze goed geformuleerd (ze won er in 2010 zelfs de Thorbeckeprijs voor politieke welsprekendheid mee), maar emoties verbergen is niet haar sterkste punt. Een geërgerde Halsema trekt fel van leer, zelfs als het de Kamervoorzitter betreft. ‘Laat ik opmerken dat ik uw toon niet accepteer,’ snauwde ze Gerdi Verbeet ooit toe. Je kunt je afvragen of zulk temperament wel past bij het verbindende, niet-polariserende karakter van een burgemeesterschap.

Wat moeten we weten over Femke Halsema?

Ze geeft toe een fascinatie te hebben voor de Kardashians, geen maat te kunnen houden met drank en eten, sporten walgelijk te vinden en een (zeer kleine) zwarte lijst met interviewers aan te houden. Iedereen mag bij haar aankloppen, behalve Robert Jensen (die haar beleid knettergek en totaal gef lipt noemde) en Johan Derksen (die grappen maakte over haar seksleven). Naast burgemeester is ze ook vrouw van filmmaker Robert Oey en moeder van twee kinderen: Bruno en Suzy.

Wat vindt Femke Halsema van zichzelf?

‘Show, don’t tell. Eerst maar eens aan het werk en laten zien dat ik het kan, de rest komt later.’

Wat vinden wij van Femke Halsema?

Een bijtertje, soms wat stekelig en een vrouw voor wie een stevig debat voelt als een frisse teug zuurstof.