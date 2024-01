Fenerbahçe bereikt akkoord met Hello Kitty

Op een haring spuit je geen slagroom. In rode wijn doe je geen ijsblokjes. Tijdens een meditatiesessie zet je geen Guns 'N Roses op. Een shirt van Fenerbahçe bedruk je niet met Hello Kitty

Toch heeft de Turkse voetbalclub van Dick Advocaat Gregory van der Wiel en Robin van Persie een akkoord bereikt met het Japanse katje. Vooralsnog gaat het niet om shirtsponsoring, maar om een kledinglijn voor kinderen. Hoe dan ook blijft dit feit natuurlijk te leuk om niet te benoemen. We kunnen niet wachten op de sublijn 'Hello Dikkie'.

Fenerbahçe is niet de eerste club die een samenwerking met Hello Kitty aangaat, het Italiaanse AC Milan was de club voor. Vanmiddag is de officiële perspresentatie, waarbij spelers aanwezig zullen zijn.