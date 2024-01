Winnaar en verliezer van de dag: Paula van der Oest vs. Willem Holleeder

In de papieren Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Paula van der Oest

Tonio is de Nederlandse inzending voor de Oscars. Dit vindt @coenvanzwol van de film: https://t.co/YQIZLW4Ay3 pic.twitter.com/6azI1wGl2l — NRC (@nrc) 6 september 2016

De film Tonio, gebaseerd op de gelijknamige roman van A.F. Th. Van der Heijden, van regisseur Paula van der Oest is dit jaar de Nederlandse inzending voor de Oscar voor beste buitenlandse film.

Verliezer van de dag: Willem Holleeder

Holleeder mag deal tussen zus en OM niet zien: https://t.co/zUN2FHtCBh — NU.nl (@NUnl) 6 september 2016

De verdediging van Willem Holleeder krijgt geen inzage in de deal die zijn zus Sonja sloot met het Openbaar Ministerie (OM) over de criminele erfenis van haar echtgenoot en Heineken-ontvoerder Cor van Hout. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam dinsdag bepaald. De advocaten van de topcrimineel vroegen de rechtbank vorige week om inzage.