Tegen de islam, enz.

Beste Geert Wilders,

Ik wilde dat verkiezingsprogramma van je weleens lezen, dus ik ging naar de site van de PVV om het te downloaden. Dat duurde niet zo lang. Maar wat bleek: het was nog het vórige verkiezingsprogramma. Dat waren pagina’s, inclusief foto’s, van landschappen zonder windmolens, want windmolens moeten weg, die draaien linksom. Waar jij bent, is Don Quichot nooit ver weg. Je nieuwe programma bleek ik niet te hoeven downloaden: het ís al een samenvatting, het past bijna op een bierviltje.

De financiële onderbouwing wekt zelfs de indruk rond een tafel vol viltjes bedácht te zijn. Wijsvinger in de mond, wijsvinger in de lucht, en toen Dion Graus terugkwam van de bar hadden Bosma en jij alweer een miljard binnen. Het afschaffen van de islam levert volgens jouw verkiezingsflyer 7,2 miljard op. Grappig dat je er nog die komma-twee achter hebt gezet. Een cijfer achter de komma; ziet er altijd uit of er werkelijk iemand heeft zitten rekenen. Bij TellSell kostten spullen ook nooit 80 euro, maar altijd iets als 79,80, dat lijkt dan opeens logischer.

Ook grappig: die opsomming van allerlei dingen die je wilt afschaffen, en dan opeens daarachter: ‘Enz.’ Wat is dat: ‘enz’? Als iemand allemaal dingen opschrijft die veel met elkaar te maken hebben en daar ‘enz’ achter zet, kun je het rijtje zelf wel afmaken. Als ik nu zou schrijven ‘Ik hou niet van acid, electro, techno, house, etc’, dan kan iedereen die dat leest de opsomming aanvullen. Daar staan dan niet ineens Bach of Pearl Jam achter. Maar punt 7 van jouw programma luidt ‘Geen geld meer naar ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep enz.’ Werkelijk geen idéé wat ‘enz’ hier is, want ik zie geen enkel verband tussen het rijtje ervoor, behalve dat jij er allemaal tegen bent.

Maar ja. Er zijn zoveel dingen waar jij tegen bent: voor hetzelfde geld staat ‘enz’ dan voor nog minstens 80 dingen die voor mij ook allemaal niks met elkaar te maken hebben, maar voor jou wel, want tegen. Als dat zo is, en dat is volgens mij zo, dan had je eigenlijk het volledige programma op dat bierviltje kunnen zetten: ‘Tegen de islam enz.’ Dat zou pas revolutionair zijn: een verkiezingsprogramma dat in z’n geheel in een tweet past. Ik vond het wel grappig om per ongeluk je vorige programma te lezen, omdat dat nu opeens nog best gematigd leek. Dat is het gekke aan mensen die radicaliseren: elke vorige stap lijkt achteraf dan nog mee te vallen.

Toen was het nog ‘Flink minder subsidie voor de staatsomroep’, nu moet de hele publieke omroep weg. Toen was het nog ‘geen hoofddoekjes in de klas’, nu is in sommige gevallen die hele klas verdwenen, want alle islamitische scholen worden gesloten.Het gekke is: ooit begon de PVV als een partij die zich zei te keren tegen de uitwassen van de islam. Dat is in een paar jaar steeds verder opgeschoven. Inmiddels ben je regelrecht tegen godsdienstvrijheid, onder het mom van vrijheid. Wonderlijk hoe dat voor onze ogen in zijn werk gaat, zo’n radicaliseringsproces, om niet te zeggen: zo’n totale ontsporing. Extreem, extremer, extremistisch, enz.

Leon Verdonschot