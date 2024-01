Bij de koffie: spot en hoongelach tijdens zoveelste blamage Nederlands Elftal

Na de rumoerige week in de slangenkuil die KNVB heet, moest gisteren het campingelftal dat het Nederlands Elftal heet een oefenwedstrijd spelen tegen Griekenland.

Zoals verwacht werd er in eigen huis verloren, ditmaal met 1-2. Nee, over voetbal wordt rond wedstrijden van Oranje al lang niet meer gesproken en gekeken wordt er ook nauwelijks meer. Wel wordt er tegenwoordig veel gelachen, spottend uiteraard. En op niet voetbal gerelateerde bijzaken gelet. Wat moet je ook anders?

Lees ook: Verveelde president grijpt in tijdens voetbalfinale

Een compilatie van de spot en het hoongelach tijdens de zoveelste blamage van het Nederlands Elftal op een rij.

Jaren later, de betrokkenen in een docu voor de camera: 'Waarom was Blind toen nog steeds bondscoach? Geen idee, niemand greep in' #nedgri

— Joost Nederpelt (@JoostNederpelt) 1 september 2016