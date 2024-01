Bij de koffie: de slangenkuil die KNVB heet, Democraten bang voor Russen en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

De slangenkuil die KNVB heet

Ruud van Nistelrooy ging weg, Dick Advocaat ging weg, Hans van Breukelen kwam, Ruud Gullit kwam niet, de kleine leider van het zooitje Bert van Oostveen ging weg en nu is Marco van Basten ook opgestapt. En dan hebben we het nog niet eens over dat belabberde team dat de kwalificatie moet gaan spelen.

De KNVB is de grootste puinhoop sinds de tijd dat Faas Wilkes en Abe Lenstra net gestopt waren bij Oranje. Wie wil er nu nog naast Danny Blind op de bank plaatsnemen? Wie wil er überhaupt onder Hans van Breukelen - een keeper die zijn zenuwen helemaal niet onder controle had - werken? Ach, laat ze ook maar lekker aanrommelen, dan staan we er in Qatar 2022 wel weer.

Democraten bang voor Russische manipulatie verkiezingen VS

Harry Reid, de fractieleider van de Democraten in de Senaat, is bang dat Rusland de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november wil beïnvloeden. Hij heeft de FBI gevraagd daar onderzoek naar te doen, blijkt uit een brief die The New York Times heeft gepubliceerd.

Ajax, ook zoiets

Over een andere voetbalclub met wanbeleid gesproken. Ajax koopt Zyiech voor 11 miljoen euro.

Terreur-tanja tekent vrede met Bogota (chapeau voor deze betiteling van De Telegraaf)

De kans is aanwezig dat de Nederlandse FARC-strijdster Tanja Nijmeijer (38) op termijn weer naar ons land kan komen. Er ligt nog een internationaal aanhoudingsbevel voor de Twentse, maar dat zou in het kader van het Colombiaanse vredesproces kunnen worden ingetrokken.