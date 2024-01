Winnaar en verliezer van de dag: Ibrahim A. vs. Medi Dresevic

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Ibrahim A.

De staat moet een Nederlandse zakenman die als spion in Afghanistan diende ruim 1,1 miljoen euro aan schadevergoeding betalen. Ibrahim A. had in Afghanistan een bouwbedrijf opgezet dat als dekmantel diende om te kunnen spioneren voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Hij zou onder meer wapens hebben geregeld voor Nederlandse militairen en gezorgd hebben voor stempels in paspoorten.

Toen hij halverwege 2007 niet meer nodig was, werd hij door de geheime dienst in de steek gelaten. Hij moest halsoverkop het land verlaten, liet zijn bedrijf daar achter en werd bedreigd.

Verliezer van de dag: Medi Dresevic

Medi firar sitt hattrick med att gå upp på läktaren för att applådera sig själv. Glömde av sitt gula #ettanfotboll pic.twitter.com/qi0DJBZXDr — Norrby IF (@NorrbyIF) 30 augustus 2016

Medi Dresevic, verdediger van de Zweedse derde divisie-ploeg Norrby IF, schreef gisteren een loepzuivere hattrick op zijn naam. Dresevic vierde dat net even wat te uitbundig, vond de scheidsrechter. Hij werd bestraft met een rode kaart.