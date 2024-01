Filmrecensie: De Noodkreet in de Fles

Na de brute conclusie van De Fazantenmoordenaars (2015) is detective Mørck depressiever dan ooit, terwijl collega Assad met moeite hun cold case afdeling Bureau Q draaiende probeert te houden.

Een aangespoelde fles met half vergane hulpkreet brengt het duo op het spoor van een wel heel boosaardige kindermoordenaar die zijn slachtoffertjes steevast lijkt te zoeken in de afgesloten wereld van religieuze sektes. Met het leven van twee kinderen op het spel beginnen verstokte atheïst Mørck en overtuigd moslim Assad aan een wanhopige zoektocht in de bizarre reliwereld van het Deense platteland.

'Niet geschikt voor tere zieltjes'

De Noodkreet in de Fles is al weer de derde verfilming van een Jussi Adler-Olsen Bureau Q-roman en met afstand de meest duistere van de trilogie. Het grimmige verhaal wordt met de minuut meer nasty en is daardoor nooit voorspelbaar, in tegenstelling tot soortgelijke, geliktere films uit Hollywood is het gevoel dat het allemaal goed gaat aflopen hier ver te zoeken.

Niet geschikt voor al te tere zielen dus, maar wie niet wars is van een beetje cynisme heeft met deze film een sterk geacteerde en erg spannende Scandithriller te pakken.

???

Vincent Hoberg

