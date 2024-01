Pena & Murphy: Pablo Escobar was een ordinaire terrorist!

Javier Pena en Steve Murphy gaven jaren van hun leven om Pablo Escobar te vangen. In Narcos werd hun jarenlange klopjacht op de grootste drugsdealer ter wereld van een flinke scheut Hollywoodsaus voorzien. De detectives vertellen nu hoe ze El Patrón echt te pakken ­kregen. ‘Of het persoonlijk was? Natuurlijk!’

Wie denkt dat Escobar de? belangrijkste man in het leven van beide rechercheurs is geweest, heeft het mis. Pena: ‘Dat zou wel heel veel eer voor hem zijn. Het was voor ons eigenlijk een gewone opdracht. De dag nadien zijn we gewoon weer aan de slag gegaan met een nieuwe klus.’ Murphy is het met zijn collega en inmiddels vriend voor het leven eens. ‘Het was de grootste zaak die we ooit zouden doen, maar uiteindelijk draaide daarna de wereld gewoon weer door. Gelukkig wel zonder Pablo Escobar.’

Het verhaal van Escobar is inmiddels al op verschillende manieren verteld. Maar met de Netflix-serie Narcos wordt de beruchtste drugsbaron ter wereld in 2015 wederom nieuw leven ingeblazen. De personages van Murphy en Pena vormen de basis van het verhaal en beiden werken dan ook als consultants mee aan het ietwat geromantiseerde script. ‘We hebben alles verteld over die periode,’ zegt Murphy. ‘Maar daarna is er wel een flinke scheut Hollywoodsaus overheen gegaan. Ik ben wel tevreden over hoe het verhaal wordt verteld, maar ik heb nergens het idee dat ik naar mezelf zit te kijken. Eerder naar een spannende actiefilm.’

Pena: ‘De serie gebruikt veel artistieke vrijheid, laat ik het daar maar op houden. Dat is niet erg, maar wij weten hoe het echt is gegaan.’ En daarom reizen Pena en Murphy nu over de hele wereld om het ware verhaal van de opsporing en liquidatie van Pablo Escobar te vertellen, in de theatervoorstelling Capturing Pablo.

Murphy: ‘We presenteren onze ervaringen als een les uit en voor de geschiedenis. Het is belangrijk dat mensen weten dat het werkelijk gebeurd is en niet berust op een fictief verhaal.’ Pena: ‘Escobar was een vreselijke man die alles en iedereen uit de weg ruimde om zijn zin te krijgen. Hij was een ordinaire terrorist. Dat mogen we nooit vergeten.’

