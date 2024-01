Pieter Litjens (VVD) spreekt nieuwe Amsterdamse studenten toe: 'Wees arrogant, zuip en leef'

Ongeveer 4.000 nieuwe studenten werden gisteravond in Amsterdam verwelkomd door wethouder Pieter Litjens.

Harm Edens presenteerde het gebeuren in Carré, maar dat doet er verder niet toe. De toespraak van wethouder Pieter Litjens (VVD) was ook om direct weer te vergeten, op een paar woorden na. "Wees arrogant, zuip en leef."

"Veel zuipen, dat zullen we dan maar doen", reageert een nieuwe student. Een andere studente: "Lekker veel zuipen, dat is het enige wat is blijven hangen", zegt een andere studente met een glimlach. Toegegeven: veel zuipen is ook gewoon een goede tip.

'Wees een arrogante Amsterdammer' is dan weer een beetje eng. Om De Vandale maar eens te citeren: ar·ro·gant (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord): met een te hoge dunk van zichzelf; verwaand.