Winnaar en verliezer van de dag: Lachlan Smart vs. Bert van Oostveen

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Lachlan Smart

Een bijzonder record: Lachlan Smart is de jongste piloot ter wereld die de aardbol rondvloog https://t.co/anZ6WJHzuh pic.twitter.com/lnmb9sPphf — AD.nl (@ADnl) 29 augustus 2016

De Australische Lachlan Smart van 18 heeft een record in handen. Hij is de jongste piloot ooit die de wereld is rondgevlogen. Zaterdagochtend, toen de gemiddelde 18-jarige lag bij te komen van de avond ervoor, landde hij. Hij had er toen in 54 dagen 45.000 kilometer op zitten.

"Ik sta stijf van de adrenaline en ben heel blij dat ik geland ben waar het acht weken geleden allemaal is begonnen", aldus de tiener tegen aan ABC News.

Verliezer van de dag: Bert van Oostveen

Bert van Oostveen deze week nog weg bij KNVB https://t.co/KCozBMMPNY pic.twitter.com/ADGS7yomeu — AD.nl/sportwereld (@ADSportwereld) 29 augustus 2016

Feest! Directeur betaald voetbal Bert van Oostveen vertrekt deze week bij de KNVB. Met het aanstellen van Hans van Breukelen als technisch directeur vallen een aantal taken uit het pakket van Van Oostveen weg, schrijft het AD. Nu de rest nog. En een normale opvolger graag. Ijdele hoop, vrezen we.