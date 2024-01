Vrijdag muziekdag: de nieuwe platen van Glass Animals, Atmosphere en Cassius

Onze muziekrecensenten Klaas Knooihuizen en Norbert Pek recenseerden deze week drie albums. De nieuwe platen van Glass Animals, Cassius en Atmosphere.

Glass Animals - How To Be A Human Being

Het doorgebroken Glass Animals wilde na debuut ZABA niet vergeten worden, dus verscheen onlangs een van de beste zomersingles van 2016: Life Itself. De band uit Oxford maakt elektronische indie met een R&B-zweem. Aan het eind van album twee slaat, How To Be a Human Being, de eenvormigheid toe, maar daarvoor slaat Glass Animals sterk om zich heen. Aan het lome is een volle felheid toegevoegd. De jochies blijken ook mannen met middelvingers.

???

Norbert Pek

Cassius - Ibifornia

Dit jaar duiken opeens duiken allemaal vertegenwoordigers van de elektronische zeroes op. Justice maakte een nieuwe single, Digitalism een plaat en nu slingert Cassius een volwaardige langspeler de wereld in. Gastbijdragen van Cat Power, Pharrell Williams en Mike D van Beastie Boys doen iets groots verwachten, maar Cassius viert met Ibifornia vooral de lichtheid met funky disco, exotische percussie en, jawel, een gierende saxofoon. Alleen blijft ’t niet hangen. Tenminste één dijk van een single was wel vriendelijk geweest.

??

Norbert Pek

Atmosphere - Fishing Blues

Na 25 jaar en tien albums is de rek er een beetje uit bij indie-hiphopduo Atmosphere. Ik schrijf het met pijn in mijn hart, groot fan als ik ooit was. Nog steeds ben! Denk ik. Ze zijn de laatste jaren wat EO’ig geworden, op een Typhoon-manier, waarbij niet god maar de liefde aanbeden wordt. Fishing Blues voelt als die hoogspringer die elke week 2,45 meter springt en nooit de 2,46 meter haalt. Dat gaat vervelen.

???

Klaas Knooihuizen