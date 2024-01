Gewoon even een video om blij van te worden.

Churandy Martina werd na terugkomst van de Olympische Spelen in Rio geïnterviewd door NuSport. Of hij ooit weer te zien is als Olympiër? Als het aan hem ligt wel. En als het even kan in een bobslee. Op de Winterspelen, dus. Al wordt het dan wel weer wat lastig te combineren met het hardlopen.

Lees ook: 7 dingen die Nederlandse profvoetballers kunnen leren van onze damesteams in Rio