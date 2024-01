Filmrecensie: Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows

Ach, de eighties. Dat merkwaardige decennium vol knotsgekke kapsels en geflipte tv-programma’s. Wie het bewust heeft meegemaakt zal er geamuseerd op terugkijken, maar ook blij zijn dat heel veel dingen uit die tijd diep begraven blijven in het verleden. Regisseur/producent Michael Bay denkt daar helaas anders over.

Nadat tekenfilmserie Transformers er in 2007 aan moest geloven (deel 4 is inmiddels in de maak), vond hij het twee jaar geleden ook nodig om de Teenage Mutant Ninja Turtles weer los te laten op de nietsvermoedende wereld. Ondanks vernietigende kritieken kan iedereen met nostalgische 80’s gevoelens nu genieten van het vervolg Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows.

De gemuteerde schildpadbroers mogen het ditmaal niet alleen opnemen tegen aartsvijand Shredder, maar ook tegen alien Krang die uit is op wereldoverheersing. Uiteraard is het spektakel dat volgt luid, incoherent en vooral gericht op jonge tieners.

Toch is de film geen volkomen mislukking dankzij een paar goede 3D-actiescènes en een handvol geslaagde grappen voor fans van vroeger. En als halverwege de onvermijdelijke hoofdpijn opkomt, is er altijd nog Megan Fox om de vermoeide ogen even op te richten.

https://www.youtube.com/watch?v=3CKgLNGfdSM