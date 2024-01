Bij de koffie: Dafne in tranen, historisch brons, het 'Rensenbrinkje' en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Historisch brons voor beachvolleyballers

Zo verdiend! @BrouwerMeeuwsen pakken brons en schrijven Nederlandse beachvolleybal geschiedenis. @TeamNLtweets pic.twitter.com/KAjxTfWVLG — Dennis van der Laan (@dennisvdrlaan) 19 augustus 2016

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben Nederland brons gewonnen op het strand van Copacabana door de Russen Viatsjeslav Kasilnikov en Konstantin Semenov in twee sets te verslaan: 23-21, 22-20. Het is de eerste medaille voor Nederland in het beachvolleybal, dat sinds 1996 onderdeel uitmaakt van de Spelen.

Dafne Schippers euforisch én in tranen tijdens huldiging

Het dak ging eraf bij de huldiging van een ontroerde @dafneschippers. Vriend @nickyromero draaide. @rddv was erbij: pic.twitter.com/kZA6bVAUAg — De Nieuws BV (@denieuwsbv) 19 augustus 2016

Net geen goud voor Churandy Martina

Thank God for a wonderful day at the big Oval Office today. I give it my alllll and everything that I had. ... - https://t.co/05CIJnv3VD — Churandy Martina (@Martina200m) 19 augustus 2016

"Waarom moet ik balen? Er is niemand trotser dan ik. Dit is mijn derde olympische finale op rij", reageerde Churandy Martina na zijn finale op de 200 metertegen de NOS. Hij miste op 0,01 seconde een bronzen medaille had gemist.

'Rensenbrinkje' bij de handbalheldinnen

Er waren meer mensen met dezelfde gedachte na de bal op de paal van de handbalsters. #Rio2016 #rensenbrink pic.twitter.com/AScjKrKKFp — Robert Kruijf (@RobertKruijf) 18 augustus 2016

De Nederlandse handbalsters zijn de Olympsche finale misgelopen. De ploeg van bondscoach Henk Groener verloor nipt van Frankrijk (23-24). Voor Nederland rest de strijd om het brons tegen de verliezer van de wedstrijd tussen regerend wereld- en olympisch kampioen Noorwegen en Rusland. In de laatste seconde van de wedstrijd gooide Nederland op de paal. Eeuwig zonde. Lois Abbingh is vanaf vandaag de vrouwelijke Rob Rensenbrink