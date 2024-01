VIDEO: iconisch Riviera Hotel aan de Strip in Las Vegas opgeblazen

Iedereen die wel eens in Las Vegas is geweest, kent het iconische Riviera Hotel aan de Strip.

Mocht je daar warme gevoelens bij hebben, dan hebben we een leuke video voor je. Het hotel is namelijk opgeblazen. Niet door terroristen of zo, het in 2010 failliet verklaarde hotel moet namelijk gewoon ruimte maken voor een nieuw conventiecentrum.

Lees ook: Trossen blote borsten in trailer re-release cultfilm Showgirls

Het tweeduizend kamers tellende hotel was meer dan zestig jaar lang een van de bekendste gebouwen in de stad van de casino's. In de zestiger en zeventiger jaren traden er wekelijks beroemde artiesten op. Ook werden er meerdere films opgenomen, waaronder Ocean’s Eleven (1960), Bond-film Diamonds are forever (1971), Casino (1995) van regisseur Martin Scorsese en Showgirls (1995) van Paul Verhoeven.

De explosie leverde spectaculaire beel op.

https://www.youtube.com/watch?v=NiBBLC_FZMI