Trossen blote borsten in trailer re-release cultfilm Showgirls

Showgirls wordt genoemd als een van de slechtste films ooit, regisseur Paul Verhoeven kreeg voor de film een Razzie en in 2005 werd de film uitgeroepen tot slechtste drama in 25 jaar tijd.

En ja, dat heeft de film, die al snel een cultstatus verwierf, goed gedaan. Alleen al aan de verhuur van videobanden werd 100 miljoen dollar verdiend. De film gaat over een vrouw die naar Las Vegas verkast om danseres te worden. En daar gaat het er wat vuiger aan toe dan ze denkt.

Lees ook: Iedereen is gek in Elle, de geweldige comeback van Paul Verhoeven

Pathé komt nu met een geremasterde re-release (er was al eens een soort van vervolg) op het witte doek en op DVD. En de trailer belooft veel goeds: blote borsten en zoenende vrouwen.

14 september komt de film uit in Frankrijk, of de film ook in de Nederlandse bioscopen verschijnt is niet bekend.

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=n_EiSpPjOFM

De klassieke trailer (1995)

https://www.youtube.com/watch?v=yCeCGcGAcfI

Filmposter